روبيو يتحدث عن إمكانية المحافظة على توازن العلاقات مع الصين واليابان

كتب : مصراوي

12:52 م 20/12/2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

نيويورك- (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة يمكن أن تحافظ على علاقات وثيقة مع اليابان، فيما تسعى لمشاركة مثمرة مع الصين، حتى مع تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في آسيا.

وقال روبيو في مؤتمر صحفي أمس الجمعة في واشنطن "نشعر بقوة أنه يمكننا مواصلة شراكتنا وتحالفنا القوي والمتين مع اليابان وأن نفعل ذلك بطريقة تسمح لنا باستمرار إيجاد سبل مثمرة للعمل مع الصينيين".

وكانت العلاقات بين الدولتين الآسيويتن قد توترت منذ أن أغضبت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي بكين باقتراحها إمكانية دفع قوات بلادها في أزمة تايوان.

ومع تدهور العلاقات بين البلدين الجارتين، تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لتهدئة التوتر والحفاظ على الهدنة التجارية مع بكين.

وقال روبيو "ستكون هناك نقاط توتر. نحن ندرك ذلك جيدا. ومهمتنا هي تحقيق التوازن بين هذين الأمريين. اعتقد أن كلا الجانبين يفهم ذلك".

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي الولايات المتحدة الصين اليابان

