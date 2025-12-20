ماذا تفعل البلد المضيف في افتتاحية كأس الأمم الأفريقية؟

يستعد منتخب المغرب لمواجهة جزر القمر، في افتتاح النسخة 35 من كأس الأمم الأفريقية 2025، ويستمد أسود الأطلس، البلد المضيف، قوتهم من جماهيرهم، إضافة إلى إحصائية ترجح كفة صاحب الأرض.

فمنذ انطلاق البطولة عام 1957، حققت الدول المضيفة 19 فوزًا في المباراة الافتتاحية، بينما مُنيت خمس دول مضيفة فقط بالهزيمة، وانتهت تسع مباريات بالتعادل.

الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة كان عام 1970، عندما افتتحت الكاميرون وساحل العاج البطولة في السودان.

وانتهت المباراة الافتتاحية الأولى لكأس الأمم الأفريقية بخيبة أمل لأصحاب الأرض، حيث خسر السودان 2-1 أمام مصر في الخرطوم عام 1957، حين شاركت ثلاثة فرق فقط، واستغرق الأمر قرابة ثلاثة عقود قبل أن يتعرض بلد مضيف آخر للهزيمة في المباراة الافتتاحية.

وجاءت تلك الصدمة في القاهرة عام 1986، عندما فاز السنغال على مصر المضيفة بنتيجة 1-0، وعلى الرغم من هذه النكسة، استعاد الفراعنة عافيتهم بقوة، وواصلوا مسيرتهم ليرفعوا الكأس، متغلبين على الكاميرون بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

جاءت نتائج جميع المباريات الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية كالآتي:

1957

10 فبراير 1957، الخرطوم

السودان 1 (صديق منسول 58')

مصر 2 (رأفت عطية 21 ركلة جزاء، محمد ديبا العطار 72)

1959

22 مايو 1959، القاهرة

مصر 4 (محمود الجوهري 29'، 42'، 73'، ميمي الشربيني 64')

إثيوبيا 0

1962

14 يناير 1962، أديس أبابا

إثيوبيا 4 (لوتشيانو فاسالو 2، زيليكي جيرما، ووركو مينجيستو)

تونس 2 (عمار ميرشكو، منصف الشريف)

1963

24 نوفمبر 1963، أكرا

غانا 1 (ويلبرفورس مفوم 9')

تونس 1 (جديدي 36')

1965

12 نوفمبر 1965، تونس

تونس 4 (زهور الشايبي 32، محمد صلاح الجديدي 62، موجي دلهوم 80، عبد الوهاب الأحمر 84)

إثيوبيا 0

1968

12 يناير 1968، أديس أبابا

إثيوبيا 2 (جيرما أسميروم، لوتشيانو فاسالو)

أوغندا 1 (فيرن أوما)

1970

6 فبراير 1970، الخرطوم

الكاميرون 3 (إيمانويل كوم 57، 66، جان ندوجا 60)

كوت ديفوار 2 (لوران بوكو 25'، 44')

1972

23 فبراير 1972، ياوندي

الكاميرون 2 (جان بابتيست ندوجا 7'، جاستون بول ندونغو 20')

كينيا 1 (جوناثان نيفا 44')

1974

1 مارس 1974، القاهرة

مصر 2 (علي أبو جريشة 6'، علي خليل 52')

أوغندا 1 (موبيرو 28')

1976

29 فبراير 1976، أديس أبابا

إثيوبيا 2 (سولومون شيفراهو 2'، تيسفاي سيوم 83')

أوغندا 0

1978

5 مارس 1978، أكرا

غانا 2 (أوبوكو أفريي 21، عبد الرازق 55)

زامبيا 1 (أوبي كابيتا 8')

1980

8 مارس 1980، لاغوس

نيجيريا 3 (مودا لاوال 11، إيفيني أونييديكا 35، سيجون أوديغبامي 85)

تنزانيا 1 (جمعة مكابي 54')

1982

5 مارس 1982، طرابلس

ليبيا 2 (جرانة 58، العيساوي 76)

غانا 2 (الحسن 28'، نتي 89')

1984

4 مارس 1984، أبيدجان

كوت ديفوار 3 (ليونارد كوفي تيا 27، يوسف فوفانا 62، ميشيل جوبا 75)

توغو 0

1986

7 مارس 1986، القاهرة

مصر 0

السنغال 1 (ثيرنو يوم 67')

1988

13 مارس 1988، الدار البيضاء

المغرب 1 (ميري كريماو 42' ركلة جزاء)

زائير 1 (دي فيتا لوتوناديو 87')

1990

2 مارس 1990، الجزائر

الجزائر 5 (رابح ماجر 36، 58، جمال مناد 69، 72، جمال أماني 88)

نيجيريا 1 (جاي جاي أوكوتشا 82')

1992

12 يناير 1992، داكار

السنغال 1 (جولز بوكند 39')

نيجيريا 2 (سامسون سياسيا 13، ستيفن كيشي 89)

1994

26 مارس 1994، تونس

تونس 0

مالي 2 (فرناند كوليبالي 25، موديبو سيديبي 34)

1996

13 يناير 1996، جوهانسبرغ

جنوب أفريقيا 3 (فيل ماسينغا 14، مارك ويليامز 37، جون موشويو 55)

الكاميرون 0

1998

7 فبراير 1998، واغادوغو

بوركينا فاسو 0

الكاميرون 1 (ألفونس تشامي 20')

2000

22 يناير 2000، أكرا

غانا 1 (كوامي أيو 56')

الكاميرون 1 (مارك فيفيان فويه 19')

2002

19 يناير 2002، باماكو

مالي 1 (سيدو كيتا 87')

ليبيريا 1 (جورج ويا 44')

2004

24 يناير 2004، رادس

تونس 2 (زياد الجزيري 27، فرانسيليدو دوس سانتوس 57)

رواندا 1 (جواو إلياس 32')

2006

20 يناير 2006، القاهرة

مصر 3 (أحمد حسام 18'، محمد أبو تريكة 22'، أحمد حسن 78')

ليبيا 0

2008

20 يناير 2008، أكرا

غانا 2 (أسامواه جيان 55' ركلة جزاء، سولي مونتاري 89)

غينيا 1 (عمر كالاباني 65')

2010

10 يناير 2010، لواندا

أنغولا 4 (فلافيو 36، 42، جيلبرتو 67 ركلة جزاء، مانوتشو 74 ركلة جزاء)

مالي 4 (سيدو كيتا 79'، 89'، فريدريك كانوتيه 88'، مصطفى ياتاباري 90')

2012

21 يناير 2012، باتا

غينيا الاستوائية 1 (خافيير بالبوا 87')

ليبيا 0

2013

19 يناير 2013، جوهانسبرغ

جنوب أفريقيا 0

جزر الرأس الأخضر 0

2015

17 يناير 2015، باتا

غينيا الاستوائية 1 (إميليو نسو 16')

الكونغو 1 (فابريس أونداما 87')

2017

14 يناير 2017، ليبرفيل

الغابون 1 (بيير إيمريك أوباميانغ 50')

غينيا بيساو 1 (جواو ماريو 89')

2019

21 يونيو 2019، القاهرة

مصر 1 (محمود تريزيجيه 41')

زيمبابوي 0

2021

9 يناير 2022، ياوندي

الكاميرون 2 (فينسنت أبو بكر 37 ركلة جزاء، 44 ركلة جزاء)

بوركينا فاسو 1 (جوستافو سانجاري 24')

2023

13 يناير 2024، أبيدجان

كوت ديفوار 2 (سيكو فوفانا 4'، جان فيليب كراسو 58')

غينيا بيساو 0