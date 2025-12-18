إعلان

بالأسود يارا السكري تتألق.. كيف نسقت الـ"اللوك" مع قصة الشعر؟

كتب : نرمين ضيف الله

04:49 م 18/12/2025
    أناقة لافتة ولمسة أنثوية.. يارا السكري بإطلالة سوداء ساحرة
    فستان ضيق وتسريحة مموجة.. يارا السكري بإطلالة ساحرة
    فستان ضيق وتسريحة مموجة.. يارا السكري بإطلالة ساحرة
    بالأسود الكلاسيكي.. يارا السكري تبرز أنوثتها بإطلالة أنيقة
    بالأسود الكلاسيكي.. يارا السكري تبرز أنوثتها بإطلالة أنيقة
    يارا السكري بإطلالة سوداء ساحرة

أطلت الفنانة يارا السكري، بإطلالة سوداء ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت فستان أسود ضيق بقصة الأكتاف المكشوفة، وبأكمام طويلة ضيقة، الفستان مصنوع من قماش ناعم ومطاطي يبرز القوام.

واختارت مجوهرات باللون الأخضر الزمردي، يتكون من قلادة شوكر وأقراط متدلية، واعتمدت تسريحة شعر مموجة منسدلة ، مع صبغة شعر بلون بني كستنائي غني، واختارت مكياجاً قوياً يركز على العيون، مع أحمر شفاه بلون برتقالي فاتح أو مرجاني.

ووفق "Harper's Bazaa"، فإن دلالات اختيار الشعر المنسدل المتموج في عالم الموضة، تحمل دلالات متنوعة منها الأنوثة والجاذبية، وتعتبر هذه التسريحة رمزاً للأنوثة الكلاسيكية والجاذبية، كما تمنح التموجات مظهراً ناعماً ورومانسياً، وتضفي إحساساً بالحيوية على الإطلالة.

يارا السكري بإطلالة سوداء ساحرة موضة يارا السكري

