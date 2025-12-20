يوتيوب TV تعلن طرح أكثر من 10 باقات اشتراك جديدة مطلع 2026

أعلنت خدمة "يوتيوب TV" التابعة لشركة جوجل، عزمها إطلاق أكثر من 10 باقات اشتراك جديدة تعتمد على نوع المحتوى، وذلك مطلع عام 2026، في أول تغيير جذري على نموذج الاشتراك منذ تدشين الخدمة، التي اعتادت تقديم باقة واحدة تحاكي البث التلفزيوني التقليدي.

وتهدف الخطوة إلى منح المشتركين مرونة أكبر في اختيار القنوات والمحتوى الذي يفضلونه، دون الاضطرار إلى دفع التكلفة الكاملة للباقة الأساسية.

باقة رياضية وخيارات إضافية

ومن بين الباقات المعلنة، باقة رياضية شاملة تضم القنوات الكبرى، إلى جانب شبكات متخصصة مثل FS1 وNBC Sports، إضافة إلى جميع قنوات ESPN، بما في ذلك خدمة ESPN Unlimited.

كما سيتمكن المشتركون من إضافة خدمات مدفوعة اختيارية، مثل NFL Sunday Ticket وRedZone، وفقًا لتقرير نشره موقع "تك كرانش".

وأكدت "يوتيوب TV" أن مشتركي الباقات الجديدة سيحصلون على جميع الميزات الأساسية للخدمة، بما في ذلك التسجيل غير المحدود عبر DVR، وميزة العرض المتعدد (multiview)، وميزة اللقطات المهمة (key plays)، إلى جانب عرض fantasy view.

وكشفت الشركة كذلك عن نيتها طرح باقات مخصصة للأخبار والعائلة والترفيه، على أن يتم الإعلان عن القائمة الكاملة والتفاصيل النهائية لاحقا.

مواجهة ارتفاع الأسعار

وتسعى "يوتيوب TV" من خلال هذا التوجه إلى جذب المستخدمين الذين لا يرغبون في دفع 82.99 دولار شهريا، وهو سعر الباقة الحالية، مقابل محتوى لا يحتاجونه، إلى جانب محاولة الحد من موجة انسحاب المشتركين بسبب الزيادات المتتالية في الأسعار.

ورغم تأكيد الشركة أن الباقات الأصغر ستكون أقل تكلفة من الباقة الأساسية، فإنها لم تكشف بعد عن الأسعار أو تفاصيل كل باقة على حدة.

وقال كريستيان أوستلِين، نائب رئيس "يوتيوب" والمسؤول عن الاشتراكات، إن "التلفزيون يجب أن يكون بسيطا ويمنح المشاهدين تحكما أكبر فيما يشاهدونه"، موضحا أن الهدف هو تمكين المستخدم من تخصيص اشتراكه وفقا لاهتماماته، سواء اختار القنوات الكاملة، أو الرياضة فقط، أو الجمع بين أكثر من فئة محتوى.

اتجاه سوقي أوسع

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتجه فيه سوق البث التلفزيوني عبر الإنترنت نحو الباقات المتخصصة منخفضة التكلفة، على غرار باقات المحتوى النوعي التي تقدمها DirecTV، والباقات الرياضية التي أطلقتها Fubo، إلى جانب نموذج الاشتراكات الانتقائية الذي تتبناه Sling TV منذ سنوات.

ويرى مراقبون أن هذا التحول قد يسهم في إعادة تشكيل سوق البث عبر الإنترنت، ويدعم انتشار نموذج "الدفع مقابل ما تشاهده فقط" بين المستخدمين.