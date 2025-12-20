كتب- أحمد أبو النجا:

باشرت النيابة الإدارية، تنفيذًا لتوجيهات للمستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، الإشراف القضائي على انتخابات مجالس إدارة 3 أندية في وقت واحد، من بينها ناديين بنظام التصويت الإلكتروني.

جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف تعميم تجربة التصويت المميكن على انتخابات الأندية ومراكز الشباب وكافة الجهات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

وشملت العملية أمس الجمعة 19 ديسمبر 2025، الإشراف القضائي على انتخابات مجلسي إدارة نادي الجزيرة الرياضي ونادي المعادي باستخدام برنامج "التصويت الإلكتروني"، بالتزامن مع الإشراف على انتخابات نادي الطيران بالنظام اليدوي.

وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن تطبيق آلية التصويت الإلكتروني يعكس التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة وتطوير الأداء الحكومي، في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والحوكمة.

يُذكر أن النيابة الإدارية ابتكرت برنامج التصويت المميكن، الذي تم إيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف لدى مكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA)، واستُخدم في الإشراف القضائي على العديد من الانتخابات السابقة، بما يشمل مجالس إدارة النقابات، الأحزاب، الأندية، والهيئات الشبابية.

ويتيح البرنامج عدة مزايا، أبرزها:سرعة عملية الاقتراع مع ضمان سرية الأصوات وإجراء الفرز وإعلان النتائج مباشرة، وخفض تكلفة العملية الانتخابية وتقليل الاعتماد على الأوراق والعمالة البشرية، وتقليص المدد الزمنية لعملية الاقتراع وزيادة نسب المشاركة ومنع التكدس في اللجان، ومساعدة الناخب غير الملم بالقراءة والكتابة على التعرف على مرشحه بسهولة، والحد من البطلان غير الإرادي للأصوات من خلال تنبيه البرنامج للناخب قبل إرسال الصوت.

كما يساهم البرنامج في تقليل أماكن الحفظ بالاعتماد على النسخ الإلكترونية لبطاقات التصويت، مع وجود نسخة احتياطية، وتوفير الوقت والجهد ودقة عمليات الاقتراع والفرز والرصد وإعداد البيانات والمحاضر الخاصة بالعملية الانتخابية.

