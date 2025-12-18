خطفت الفنانة ملك أحمد الأنظار بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت ملك بإطلالة كلاسيكية وراقية باللون الأسود بالكامل، مرتدية فستان أسود بقصة ملتفة عند الخصر، مع ياقة بيضاء كلاسيكية بارزة وأساور بيضاء على الأكمام الطويلة، مما يمنح الفستان مظهراً أنيقاً يشبه القميص تحت الفستان.

واستكملت ملك إطلالتها بإكسسوارات معدنية ناعمة، تشمل خاتماً وساعة، وحقيبة يد صغيرة ذهبية اللون، وارتدت حذاءً أسود بكعب عالٍ ومقدمة مدببة.

واعتمدت تسريحة شعر كيرلي منسدلة بشكل طبيعي، مع مكياج عيون بارز وأحمر شفاه نيود يبرز ملامحها الجذابة.

ووفق "Evie Magazine "، فإن اختيار القماش من الصوف المضلع، يتميزبالمرونة والقدرة العالية على التمدد، وهذا يجعله مثالياً للملابس التي تتطلب ملاءمة محددة ومريحة، مثل الفساتين الضيقة والبلوزات، حيث يتكيف مع مختلف أشكال الجسم.