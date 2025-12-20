كأس الأمم الأفريقية.. منتخب مصر بالقميص الأحمر ضد زيمبابوي

يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم، الزي الأساسي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض ضد زيمبابوي وجنوب أفريقيا، فيما يرتدي القميص الأبيض والشورت الأسود ضد أنجولا.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية، لمواجهة زيمبابوي، مساء الإثنين المقبل، فيما يواجه جنوب أفريقيا وأنجولا، يومي 26 و29 من الشهر الحالي، على التوالي.

وواصل منتخب مصر بقيادة حسام حسن، تدريباته على ملعب تجازوت بمدينة أكادير المغربية، بمشاركة 28 لاعبا، وهم محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، وأسامة فيصل.

