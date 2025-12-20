مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

كأس الأمم الأفريقية.. منتخب مصر بالقميص الأحمر ضد زيمبابوي

كتب : هند عواد

10:57 ص 20/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح من مران منتخب مصر
  • عرض 6 صورة
    زيزو من مران منتخب مصر (2)
  • عرض 6 صورة
    زيزو من مران منتخب مصر (1)
  • عرض 6 صورة
    من مران منتخب مصر
  • عرض 6 صورة
    تريزيجيه من مران منتخب مصر

يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم، الزي الأساسي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض ضد زيمبابوي وجنوب أفريقيا، فيما يرتدي القميص الأبيض والشورت الأسود ضد أنجولا.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية، لمواجهة زيمبابوي، مساء الإثنين المقبل، فيما يواجه جنوب أفريقيا وأنجولا، يومي 26 و29 من الشهر الحالي، على التوالي.

وواصل منتخب مصر بقيادة حسام حسن، تدريباته على ملعب تجازوت بمدينة أكادير المغربية، بمشاركة 28 لاعبا، وهم محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، وأسامة فيصل.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. خناقة حلمي طولان ومحمود فايز.. وإيقاف قيد الزمالك

"من أزياء البوغولان لشعب نكاندو".. منتخبات أفريقيا تحتفي بهويتها قبل أمم 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مصر وزيمبابوي كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

