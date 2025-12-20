إعلان

وفاة الفنانة سمية الألفي

كتب : منى الموجي

09:46 ص 20/12/2025
    سمية الالفي
    سمية الألفي
    سمية الالفي
    فاروق الفيشاوي وزوجته سمية الألفي
    سمية الألفي
    سمية الألفي

رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت 20 ديسمبر النجمة الكبيرة سمية الألفي، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر الانتهاء من إجراءات وتصريح الدفن خلال الساعات القليلة المُقبلة.

سمية الألفي هي واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لسنوات طويلة، وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي.

من أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات.

وفاة الفنانة سمية الألفي سمية الألفي سمية الألفي بعد صراع مع المرض

