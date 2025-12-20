وفاة الفنانة سمية الألفي

3 صور من الظهور الأخير للفنانة سمية الألفي قبل رحيلها بشهرين

خاص| تشييع جنازة الفنانة سمية الألفي عصر اليوم من مسجد مصطفى محمود

رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت 20 ديسمبر النجمة الكبيرة سمية الألفي، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر الانتهاء من إجراءات وتصريح الدفن خلال الساعات القليلة المُقبلة.

سمية الألفي هي واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لسنوات طويلة، وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي.

من أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات.