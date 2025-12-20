كتب- محمد عبدالهادي:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ضربة البداية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك في نسختها الـ35 التي تستضيفها المغرب في الفترة من 21ديسمبر الجاري وحتي 18 يناير المقبل.

تشير الإحصاءات منذ نسخة 1957 إلى إقامة 34 مباراة افتتاحية، شارك فيها المنتخب المضيف في 33 مناسبة، مسجلاً 19 فوزًا مقابل 5 هزائم و9 تعادلات، وهو ما يظهر أن صاحب الارض له اليد العليا في تحقيق الفوز.

وتمثل نسخة 1970 الاستثناء الوحيد، عندما افتتح الكاميرون وكوت ديفوار البطولة في السودان دون مشاركة المنتخب المضيف.

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، جاءت نتائج المباريات الافتتاحية لبطولة كأس الامم الافريقية كالتالي:

نسخة 1957 الخرطوم: خسر السودان أمام مصر 2-1

نسخة 1959 – القاهرة: اكتسحت مصر إثيوبيا 4-0

نسخة 1962 – أديس أبابا: فوز إثيوبيا على تونس 4-2

نسخة 1963 – أكرا: تعادل غانا وتونس 1-1

نسخة 1965 – تونس: فوز تونس على إثيوبيا 4-0

نسخة 1968 – أديس أبابا: فوز إثيوبيا على أوغندا 2-1

نسخة 1970 – الخرطوم: فوز الكاميرون على كوت ديفوار 3-2

نسخة 1972 – ياوندي: فوز الكاميرون على كينيا 2-1

نسخة 1974 – القاهرة: فوز مصر على أوغندا 2-1

نسخة 1976 – أديس أبابا: فوز إثيوبيا على أوغندا 2-0

نسخة 1978 – أكرا: فوز غانا على زامبيا 2-1

نسخة 1980 – لاغوس: فوز نيجيريا على تنزانيا 3-1

نسخة 1982 – طرابلس: تعادل ليبيا وغانا 2-2

نسخة 1984 – أبيدجان: فوز كوت ديفوار على توغو 3-0

نسخة 1986 – القاهرة: خسارة مصر أمام السنغال 1-0

نسخة 1988 – الدار البيضاء: تعادل المغرب وزائير 1-1

نسخة 1990 – الجزائر: فوز الجزائر على نيجيريا 5-1

نسخة 1992 – داكار: خسارة السنغال أمام نيجيريا 2-1

نسخة 1994 – تونس: خسارة تونس أمام مالي 2-0

نسخة 1996 – جوهانسبورج: فوز جنوب إفريقيا على الكاميرون 3-0

نسخة 1998 – واغادوغو: خسارة بوركينا فاسو أمام الكاميرون 1-0

نسخة 2000 – أكرا: تعادل غانا والكاميرون 1-1

نسخة 2002 – باماكو: تعادل مالي وليبيريا 1-1

نسخة 2004 – رادس: فوز تونس على رواندا 2-1

نسخة 2006 – القاهرة: فوز مصر على ليبيا 3-0

نسخة 2008 – أكرا: فوز غانا على غينيا 2-1

نسخة 2010 – لواندا: تعادل أنجولا ومالي 4-4

نسخة 2012 – باتا: فوز غينيا الاستوائية على ليبيا 1-0

نسخة 2013 – جوهانسبورغ: تعادل جنوب إفريقيا والرأس الأخضر 0-0

نسخة 2015 – باتا: يعادل غينيا الاستوائية والكونغو 1-1

نسخة 2015 – ليبرفيل: تعادل الجابون وغينيا بيساو 1-1

نسخة 2019 – القاهرة: فوز مصر على زيمبابوي 1-0

نسخة2021 – ياوندي: فوز الكاميرون على بوركينا فاسو 2-1

نسخة 2023 – أبيدجان: فوز كوت ديفوار على غينيا بيساو 2-0