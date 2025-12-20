مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

في 33 نسخة.. ماذا يفعل صاحب الأرض في المباراة الافتتاحية بكأس الأمم الأفريقية؟

كتب : مصراوي

05:00 ص 20/12/2025

كأس الأمم الأفريقية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالهادي:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ضربة البداية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك في نسختها الـ35 التي تستضيفها المغرب في الفترة من 21ديسمبر الجاري وحتي 18 يناير المقبل.

تشير الإحصاءات منذ نسخة 1957 إلى إقامة 34 مباراة افتتاحية، شارك فيها المنتخب المضيف في 33 مناسبة، مسجلاً 19 فوزًا مقابل 5 هزائم و9 تعادلات، وهو ما يظهر أن صاحب الارض له اليد العليا في تحقيق الفوز.

وتمثل نسخة 1970 الاستثناء الوحيد، عندما افتتح الكاميرون وكوت ديفوار البطولة في السودان دون مشاركة المنتخب المضيف.

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، جاءت نتائج المباريات الافتتاحية لبطولة كأس الامم الافريقية كالتالي:

نسخة 1957 الخرطوم: خسر السودان أمام مصر 2-1

نسخة 1959 – القاهرة: اكتسحت مصر إثيوبيا 4-0

نسخة 1962 – أديس أبابا: فوز إثيوبيا على تونس 4-2

نسخة 1963 – أكرا: تعادل غانا وتونس 1-1

نسخة 1965 – تونس: فوز تونس على إثيوبيا 4-0

نسخة 1968 – أديس أبابا: فوز إثيوبيا على أوغندا 2-1

نسخة 1970 – الخرطوم: فوز الكاميرون على كوت ديفوار 3-2

نسخة 1972 – ياوندي: فوز الكاميرون على كينيا 2-1

نسخة 1974 – القاهرة: فوز مصر على أوغندا 2-1

نسخة 1976 – أديس أبابا: فوز إثيوبيا على أوغندا 2-0

نسخة 1978 – أكرا: فوز غانا على زامبيا 2-1

نسخة 1980 – لاغوس: فوز نيجيريا على تنزانيا 3-1

نسخة 1982 – طرابلس: تعادل ليبيا وغانا 2-2

نسخة 1984 – أبيدجان: فوز كوت ديفوار على توغو 3-0

نسخة 1986 – القاهرة: خسارة مصر أمام السنغال 1-0

نسخة 1988 – الدار البيضاء: تعادل المغرب وزائير 1-1

نسخة 1990 – الجزائر: فوز الجزائر على نيجيريا 5-1

نسخة 1992 – داكار: خسارة السنغال أمام نيجيريا 2-1

نسخة 1994 – تونس: خسارة تونس أمام مالي 2-0

نسخة 1996 – جوهانسبورج: فوز جنوب إفريقيا على الكاميرون 3-0

نسخة 1998 – واغادوغو: خسارة بوركينا فاسو أمام الكاميرون 1-0

نسخة 2000 – أكرا: تعادل غانا والكاميرون 1-1

نسخة 2002 – باماكو: تعادل مالي وليبيريا 1-1

نسخة 2004 – رادس: فوز تونس على رواندا 2-1

نسخة 2006 – القاهرة: فوز مصر على ليبيا 3-0

نسخة 2008 – أكرا: فوز غانا على غينيا 2-1

نسخة 2010 – لواندا: تعادل أنجولا ومالي 4-4

نسخة 2012 – باتا: فوز غينيا الاستوائية على ليبيا 1-0

نسخة 2013 – جوهانسبورغ: تعادل جنوب إفريقيا والرأس الأخضر 0-0

نسخة 2015 – باتا: يعادل غينيا الاستوائية والكونغو 1-1

نسخة 2015 – ليبرفيل: تعادل الجابون وغينيا بيساو 1-1

نسخة 2019 – القاهرة: فوز مصر على زيمبابوي 1-0

نسخة2021 – ياوندي: فوز الكاميرون على بوركينا فاسو 2-1

نسخة 2023 – أبيدجان: فوز كوت ديفوار على غينيا بيساو 2-0

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الأمم الأفريقية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 33 نسخة صاحب الأرض المباراة الافتتاحية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"عين الصقر".. أمريكا تعلن بدء عملية عسكرية في سوريا ضد تنظيم الدولة
مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟