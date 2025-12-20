إعلان

مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بـ69 مليون جنيه في الدقهلية

كتب : علاء عمران

11:33 ص 20/12/2025
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، مقتل أربعة عناصر جنائية شديدة الخطورة، وضبط كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية، تقدر قيمتها المالية بنحو 69 مليون جنيه، في نطاق محافظة الدقهلية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أكدت قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، جرى استهداف تلك البؤر الإجرامية بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع أربعة عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق الحكم عليهم بالسجن المؤبد في قضايا الاتجار بالمخدرات، والسرقة بالإكراه، والخطف، واستعمال القسوة، وذلك في نطاق محافظة الدقهلية.

كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 767 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، شملت حشيش، وهيدرو، وشابو، وهيروين، وأفيون، وبانجو، وكوكايين، إضافة إلى 4 آلاف قرص مخدر ومؤثر عقلي.

كما ضُبط 72 قطعة سلاح ناري، تضمنت 18 بندقية آلية، و10 بنادق خرطوش، و43 فرد خرطوش، ومسدس.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 69 مليون جنيه.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة، والحد من انتشار المخدرات والأسلحة غير المرخصة، بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وزارة الداخلية الأسلحة النارية محافظة الدقهلية ضبط مخدرات

