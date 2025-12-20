كتبت- منال المصري:

يحسم البنك المركزي المصري، في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2025، قراره بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل، وسط توقعات متباينة بين التثبيت أو الخفض.

وكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير الشهر الماضي عند 21% للإيداع و22% للإقراض، بعد أن خفضها بنسبة 6.25% على أربع مرات منذ بداية عام 2025.

وأقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بعد توقف دام أربع سنوات ونصف، مدعومًا بتباطؤ معدل التضخم وقدرة الاقتصاد على استيعاب الضغوط التضخمية الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه عقب تحرير سعر الصرف، إلى جانب رفع أسعار البنزين والسولار ضمن إجراءات ترشيد الدعم.

وتباطأ معدل التضخم بشكل طفيف في مدن مصر ليسجل 12.3% في نوفمبر، مقابل 12.5% في أكتوبر، بعدما كان قد بلغ 38% في سبتمبر 2023.

وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، تحوطًا لاحتمالات زيادة الضغوط التضخمية خلال العام المقبل.

فيما رجحت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% في الاجتماع المقبل، مقللة من مخاطر عودة التضخم للارتفاع بعد إعلان الحكومة عدم رفع أسعار الكهرباء إلا عقب تراجع التضخم إلى المستوى المستهدف.

وترى الدماطي أن استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يعد من أبرز العوامل الداعمة لاستقرار معدلات التضخم والحد منها، ما قد يشجع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة مجددًا.

ويستهدف البنك المركزي تراجع معدل التضخم إلى ما بين 5% و9% خلال الربع الأخير من عام 2026، موضحًا أنه رغم التراجع الطفيف الحالي، فإن المعدل يسير في اتجاه المستهدف.