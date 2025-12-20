الداخلية تضرب بقوة.. ضبط 331 قضية مخدرات و104 أسلحة وتنفيذ 60 ألف حكم

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 331 قضية مخدرات بإجمالي 368 متهمًا، شملت كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة والأقراص، وضبط 104 قطع سلاح ناري بحوزة 97 متهمًا، إلى جانب 205 قطع سلاح أبيض.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ 60,245 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط عدد من المتهمين الهاربين وممارسي أعمال البلطجة، والتحفظ على دراجات نارية وسيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 22,038 مخالفة مرورية.

وبفحص عدد من السائقين على الطرق السريعة، تبين ضبط حالات إيجابية لتعاطي المواد المخدرة. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة.

