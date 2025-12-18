ظهرت الفنانة درة بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت الفنانة درة، مرتدية فستان، باللون الأحمر القوي، بقصة ضيقة، ويتميز بياقة عالية وأكمام طويلة، وكشكشة عند منطقة الصدر والخصر، مع وشاحين طويلين من القماش ينسدلان من الكتفين إلى الأرض.

وأكملت درة إطلالتها بقرطين ماسيين متدليين، وبعض الخواتم في يديها، وارتدت حذاء بكعب عالٍ بلون قريب من البيج أو الفضي.

واعتمدت تسريحة شعر مشدودة إلى الخلف، مع مكياج عيون قوي وأحمر شفاه بلون نيود يتناسب مع جرأة الفستان.

وفق "Vogue و ELLE و Harper's Bazaar"، يحمل اللون الأحمر دلالات قوية ومتنوعة، منها

القوة والهيمنة، لأنه يُعتبر رمزاً للسلطة والقوة والسيطرة، وغالباً ما ترتديه النساء الواثقات والجريئات للتعبير عن شخصياتهن.

كما يرتبط اللون الأحمر بشكل وثيق بالعواطف القوية مثل الحب، الشغف، والإثارة، مما يجعله خياراً شائعاً في المناسبات المسائية والرومانسية، كما أنه جذب للأنظار.