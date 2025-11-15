إعلان

"فستان طويل يشبه الريد كاربت".. ناقد موضة يعلق على إطلالة رنا رئيس في مهرجان القاهرة

كتب : مصراوي

09:00 م 15/11/2025
كتبت- أسماء مرسي:

علق ناقد الموضة المصري محمد الشريف على إطلالة الفنانة رنا رئيس خلال ظهورها على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي.

وقال الشريف، في فيديو على "إنستجرام"، إن الفستان غير موفقا، لأنه طويل جدا على رنا رئيس وهناك بعض المشكلات في منطقة الخصر، كما أن الخياطة والنتيجة النهائية لم تكن جيدة.

وأضاف أن لون الفستان الأحمر جاء مشابها للون السجادة الحمراء، ما أثر سلبا على شكل الإطلالة.

وأوضح أن الشعر والمكياج والمجوهرات كانت موفقة ومناسبة للإطلالة.

">

