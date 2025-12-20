زيجات ومعلومات عن سمية الألفي بعد رحيلها عن 72 عاما
كتب : هاني صابر
الفنانة سمية الألفي
رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، الفنانة سمية الألفي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 72 عاما.
ونستعرض لكم معلومات عن سمية الألفي في السطور التالية:
- من مواليد 23 يوليو 1953.
- ولدت بمحافظة الشرقية.
- ابنها هو الفنان أحمد الفيشاوي.
- حصلت على شهادة الليسانس من كلية الآداب قسم علم الاجتماع من جامعة القاهرة.
- بدأت العمل في مجال الفن بمسرحية "أولاد علي بمبة" ثم مسلسل"أفواه وأرانب"
- تزوجت 4 مرات في حياتها.
- كانت زيجتها الأولى من الفنان فاروق الفيشاوي وأنجبت منه "أحمد وعمر" ثم انفصلت عنه.
- تزوجت بعده من الملحن مودي الإمام وبعده المخرج جمال عبد الحميد والمطرب مدحت صالح وانفصلت عنه.
- من أبرز أعمالها "علي بيه مظهر و40 حرامي، الرايا البيضا، بوابة الحلواني، ليالي الحلمية".
- وصل رصيدها من الأعمال الفنية إلى 144 عمل.
- كانت آخر مشاركاتها الفنية بفيلم "تلك الأيام" عام 2010.