سبب وفاة سمية الألفي وقصتها مع المرض

خاص| تشييع جنازة الفنانة سمية الألفي عصر اليوم من مسجد مصطفى محمود

كتب- هاني صابر:

رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، الفنانة سمية الألفي بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وبدأ صراع سمية الألفي مع مرض السرطان عام 2017 لتخضع لجلسات كيماوي على مدار 6 سنوات، لتغيب بسببه عن الساحة الفنية والمشاركات بالأعمال الفنية.

وأجرت سمية الألفي بمشوار مرضها 7 عمليات جراحية في ألمانيا وأمريكا وسويسرا.

وكشفت سمية الألفي في عام 2022، عن خضوعها لعمليات استئصال الأورام الخبيثة بالثدي والغدد اللمفاوية، واستمرارها في جلسات الكيماوي، والإشعاعي، مشيرة إلى أنها أُصيبت بورم نادر جدًا.

وأعلنت سمية الألفي في عام 2023 تعافيها من السرطان ببرنامج "مساء دي إم سي"، قائلة: "أنا كويسة وكل الفحوصات اللي عملتها طلعت كويسة، والدكتور قالي خلاص مفيش سرطان تاني، هاخد جرعات أقل أسبوعيًا، وبدأ جهاز المناعة يستعيد نفسه مرة أخرى، وتعافيت تماما من السرطان، وعندنا دكاترة شاطرين أوي في مصر".