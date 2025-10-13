عودة "الوحش" الأمريكي إلى شرم الشيخ بعد 3 سنوات من الغياب

استقبل قطاع السيارات المصري منذ بداية عام 2025 العشرات من الطرازات الجديدة التي تنتمي لعلامات تجارية مختلفة وتنضم لأول مرة بالسوق المحلي.

في التقرير الآتي تسليط للضوء على أبرز سيارات الكروس أوفر الكهربائية والبنزين التي باتت متاحة بمصر، وتتنوع بين صينية وكورية، وتبدأ أسعارها من مليون و259 ألف جنيه.

IM6

تأتي IM6 بفئتين رئيسيتين، الأولى مزودة ببطارية 75 كيلووات/ساعة بقوة 291 حصانًا ومدى 520 كيلومترًا، بسعر 2.1 مليون جنيه.

بينما جاءت الفئة الثانية ببطارية سعة 100 كيلووات/ساعة مع قوة 402 حصانًا ومدى يصل إلى 730 كيلومترًا، بسعر 2.45 مليون جنيه.

سوإيست S07

قدمت السيارة محلياً بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون و 259 ألف جنيه لفئة Highline ، مليون و 399 لفئة premium.

تقدم ساوايست S07 بمحرك سعة 1.6 لتر تربو، بقوة 190 حصان، وعزم دوران 275 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات (8AT) مع خيار الدفع الرباعي، كما يتوفر خيار آخر بناقل حركة روبوتي بـ7 سرعات (7DCT) للدفع الأمامي.

جينيسيس GV60 Electrified

تقدم GV60 Electrified الجديدة بأسعار تبدأ من 3.500.000 جنيه للفئة Dynamic، و4.100.000 جنيه للفئة Advanced، والفئة Performance الأعلى تجهيزًا تقدم بـ4.950.000 جنيه.

تقدم جينيسيس GV60 Electrified بنظام الدفع الثنائي القياسي 168 كيلوواط و350 نيوتن متر دفع خلفي، ونظام كلي قياسي 234 كيلو واط و605 نيوتن متر "موزعين بواقع 350 نيوتن متر أمامي و255 خلفي"، ونظام دفع كلي عالي الأداء 360 كيلوواد و700 نيوتن متر.

تمتلك السيارة الجديدة نظام شحن يتوافق مع الشواحن القياسية، والشواحن السريعة، والشواحن فائقة السرعة، ويمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% في 18 دقيقة فقط.

زيكر 001

تقدم زيكر 001 الجديدة عبر ثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 2.449.000 جنيه للفئة Long Range، و2.749.000 جنيه للفئة Privilege AWD، و2.949.000 جنيه للفئة Performance AWD كاملة التجهيز.

تتمتع زيكر 001 بمنظومة توليد قوة تصل إلى 537 حصانًا، مما يتيح لها التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.8 ثوانٍ فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كم/س.

أما المدى، فيمكن للسيارة قطع مسافة تصل إلى 620 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، بفضل نظام الدفع الخلفي. كما أن السيارة تحتوي على ميزة فريدة تسمح لها بالتحول بين نظام الدفع الخلفي ونظام الدفع الكلي للعجلات في خلال 4 ثوانٍ.

كايي X7

قدمت السيارة في السوق المصري من فئة واحدة بسعر رسمي يبلغ مليون و395 ألف جنيه.

تُقدم السيارة بمحرك تربو سعة 1.6 لتر، يولد قوة 197 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من سبع سرعات.

دونج فينج ماج

تعتمد Dongfeng MAGE EV على محرك كهربائي ينتج قوة 160 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 240 نيوتن.متر، لتتيح تسارعًا من وضع الثبات إلى 100 كم/س خلال 8.7 ثانية. وتتوفر السيارة ببطارية بسعة 50.82 كيلووات/ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 445 كيلومترًا في الشحنة الواحدة.

لم يتم الكشف عن أسعار ماج الكهربائية الجديدة حتى الآن.

