عودة "الوحش" الأمريكي إلى شرم الشيخ بعد 3 سنوات من الغياب

يترقب العالم زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مدينة شرم الشيخ، ظهر الاثنين، للمشاركة في مراسم توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقًا لبرنامج الزيارة الذي كشف موقع "واي نت" بعض تفاصيله، سيتوجه الرئيس الأمريكي أولًا إلى دولة إسرائيل في زيارة مكوكية تستغرق نحو أربع ساعات فقط، قبل أن يتوجه إلى شرم الشيخ.

وأكد الموقع أن الجيش الأمريكي نقل مسبقًا معدات ثقيلة عبر طائرة شحن عسكرية، من بينها سيارة الرئاسة الأمريكية الشهيرة المعروفة باسم "الوحش" (The Beast)، إلى جانب المركبات الأخرى المخصصة لموكب الرئيس.

ومن المنتظر أن تظهر السيارة "الوحش" في شوارع شرم الشيخ، بعد غياب دام نحو ثلاث سنوات، إذ كان آخر ظهور لها في المدينة خلال مؤتمر المناخ COP27 عام 2022، برفقة الرئيس السابق جو بايدن.

ما هي سيارة "الوحش"؟

تعد سيارة الرئاسة الأمريكية "الوحش" أو "Cadillac One" من أكثر السيارات أمانًا في العالم، وطورتها شركة جنرال موتورز الأمريكية لتكون بمثابة قلعة متنقلة. وكما وصفتها صحيفة "أوتوويك" الأمريكية، فهي "تحفة تكنولوجية ودفاعية" بكل المقاييس، وقد تم الكشف عنها لأول مرة في عام 2018.

توفر السيارة أقصى درجات الحماية للرئيس الأمريكي، إذ تحتوي على هاتف متصل بالأقمار الاصطناعية، ونوافذ وأبواب مضادة للرصاص، إضافة إلى إطارات غير قابلة للثقب يمكنها مواصلة السير حتى بعد تعرضها للتلف.

وتتكون النوافذ من خمس طبقات من الزجاج والبولي كربونات، ولا تُفتح سوى نافذة السائق لمسافة محدودة لا تتجاوز 3 بوصات، بينما تبلغ سماكة الأبواب المدرعة 8 بوصات، وهي مصممة لتحمل الهجمات الكيماوية.

كما تضم السيارة أنظمة دفاعية متقدمة، منها أسلحة رشاشة وقاذفات غاز، إضافة إلى أكياس تحتوي على دم من فصيلة الرئيس نفسه تحسبًا لأي طارئ طبي، فضلًا عن نظام أكسجين احتياطي.

الهيكل الخارجي للسيارة مصنوع من الفولاذ والألومنيوم والتيتانيوم والسيراميك، ومدعم بصفائح فولاذية أسفلها للحماية من الألغام والقنابل، ويبلغ وزنها نحو 9 أطنان بسبب تجهيزاتها الدفاعية.

تعتمد السيارة على محرك V8، ويصل طولها إلى 5.5 أمتار وعرضها إلى 1.7 متر، وتتسع مقصورتها الخلفية لخمسة ركاب بمن فيهم الرئيس، مع حاجز زجاجي يفصل بين السائق والمقصورة الخلفية يمكن للرئيس فقط التحكم به.

ويُقدَّر سعر السيارة "الوحش" بحوالي 1.5 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 71 مليون جنيه مصري وفقًا لسعر الصرف الحالي.

