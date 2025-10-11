أسعار ومواصفات MG5 الجديدة بعد التخفيضات الأخيرة

أسعار ومواصفات دونج فينج بوكس الكهربائية بمصر.. تبدأ من 770 ألف

قائمة بأسعار سيارات ميتسوبيشي اليابانية في مصر.. تبدأ من 740 ألف

في أكتوبر.. أرخص 5 سيارات هاتشباك في مصر

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة إم جي الصينية في مصر، السيارة MG5 السيدان العائلية التي تعد أرخص طرازات العلامة الصينية بالسوق المحلي بتخفيض قيمته 50 ألف جنيه.

تقدم إم جي 5 موديل 2026 خلال شهر أكتوبر الجاري بفئتين تبدأ من 799.990 جنيه للفئة الأولى، وفئة LUXURY سعرها 899.990 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات MG5 التفصيلية:

تعتمد MG5 على محرك 4 سلندربسعة 1.500 سي سي يولد قوة 120 حصان وعزم 150 نيوتن.متر عند 4.500 دورة/الدقيقة، وناقل حركة CVT أوتوماتيك ودفع أمامي للعجلات.

يبلغ طول سيارة إم جي 4.60 متر مع قاعدة عجلات 2.68 متر بينما عرضها يصل إلى 1.81 متر وارتفاعها الكلي 1.48 متر.

تمتلك السيارة قياسيا أنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع CBC لدعم الفرامل داخل المنعطفات وTCS للتحكم في الجر وHHC لدعم التوازن أثناء صعود المنحدرات.

كما يتوافر بالسيارة BDW لتنشيف أقراص الفرامل في المطر بجانب مراقبة ضغط الإطارات ووسادتين هوائيتين في الأمام للسائق والراكب الأمامي.

بينما حصلت الفئات الأعلى على نظام توجيه حساس للسرعة و فرامل يد كهربائية ووسائد هوائية جانبية وستائرية.

السيارة مزودة قياسيا بمصابيح أمامية هالوجينية مع حساسات للإضاءة ومرايا جانبية كهربائية التحكم ومثبت سرعة ونظام صوتي من 4 سماعات يدعم البلوتوث مع جنوط حديدية قياس 15 بوصة.

يزيد بالفئة الثانية جنوط قياس 16 بوصة وتسخين للمرايا الجانبية وحساسات ركن خلفية مع كاميرا وتكييف هواء أوتوماتيكي وزر لتشغيل المحرك بجانب كسوة جلدية لعجلة القيادة وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ومدخل USB.