يسرا المسعودي تتعرض لعملية نصب خلال تصوير مسلسل "غبار المجد"

كشفت الفنانة التونسية يسرا المسعودي، عن تعرضها لعملية نصب واحتيال خلال وجودها في الأردن للمشاركة في تصوير مسلسل "غبار المجد".

وقالت المسعودي، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مجموعة من الأشخاص قدموا أنفسهم على أنهم يعملون ضمن طاقم إنتاج المسلسل، قبل أن يتضح لها لاحقًا – وفق تصريحاتها – أنهم لا يمتون للعمل المهني بصلة.

وتابعت، أن ما واجهته شمل "عقودًا غير موجودة، وأموالاً مجهولة، وفوضى لا يمكن لأي فنان القبول بها".

وأوضحت، أنها عملت لمدة 23 يومًا من دون أي مقابل مادي أو معنوي، معتبرة ما حدث "جريمة" في حقها كفنانة، مؤكدة أنها ستكشف عن الأسماء قريبا.

وأشارت إلى مدى احترامها الكامل للأردن وشعبه، موضحة أن تصرفات البعض لا تمثل البلد الذي وصفته بـ"المحترم".

وأَضافت: "سأتحدث بالأسماء وبالأدلة، والكل سيُحاسب.. الفن مش لعبة وسمعة الفنان مش ورقة حد يقطعها وقت ما يحب".