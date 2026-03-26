إعلان

السلطات التركية توقف هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في قضية مخدرات كبرى.. صور

كتب : معتز عباس

12:01 ص 26/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    القبض على هاكان صابانجي في تركيا
  • عرض 4 صورة
    القبض على هاكان صابانجي
  • عرض 4 صورة
    هاكان صابانجي وشقيقه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت السلطات التركية أوامر توقيف بحق 7 أشخاص ضمن تحقيقات موسّعة تتعلق بقضية مخدرات يُشتبه بتورط عدد من الشخصيات العامة والمشاهير فيها، منها النجمة التركية هاندا ارتشيل القضية إلى جانب حبيبها السابق هاكان صابانجي، بعد تداول أنباء عن إدراجهما ضمن قائمة المشتبه بهم في ما يُعرف إعلاميًا بـ"ملف المخدرات"، الذي يستهدف شخصيات بارزة من عالم الفن والأعمال في تركيا.

تفاصيل ضبط هاكان صابانجي

وأكدت مصادر تركية لـ "et بالعربي"، أن النيابة العامة أصدرت أوامر توقيف بحق عدد من الشخصيات المشتبه في تورطهم بقضايا المخدرات، شملت رجال أعمال، عارضات أزياء، ومشاهير من الوسط الفني، في إطار حملات مكثفة لمكافحة الجرائم المخدّرة التي تتوسع دائرة استهدافها.

وتضمنت مذكرات التوقيف أسماء بارزة من بينها فيكرت أورمان، براق ألماس، هاكان صابانجي، شقيقه كريم صابانجي، هاندا أرتشيل، وديدم صويدان، إلى جانب عدد آخر من الموقوفين الذين يخضعون حاليًا للتحقيقات.

هاكان وصديقه يصلان الطب الشرعي

وسُجّلت لحظات وصول هاكان وصديقه فيكرت إلى معهد الطب الشرعي في منطقة يني بوسنا، حيث خضع 14 من بين 16 موقوفًا لفحوصات الدم والشعر ضمن الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، في مشهد شهد تغطية إعلامية مكثفة.

وتولت فرق مكافحة الجرائم المخدّرة تنفيذ عمليات التوقيف، وسط متابعة واسعة من وسائل الإعلام، مع تركيز خاص على ظهور هاكان صابانجي وفيكرت أورمان أثناء وصولهما، ما زاد من اهتمام الرأي العام التركي بتفاصيل التحقيق وتداعياته على الوسط الفني والشخصيات البارزة المتورطة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

