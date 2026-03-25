قبل عرضه في السينمات.. كواليس إعادة عرض "سفاح التجمع"

كشفت كواليس قرار إعادة عرض فيلم "سفاح التجمع" عن صحة موقف مساعد وزيرة الثقافة لشؤون الرقابة على المصنفات الفنية، الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، وكذلك دقة وصحة البيانات التي أصدرتها الرقابة.

وأوضحت التفاصيل وجود نسختين من الفيلم، الأولى "نسخة عمل" تم عرضها على الرقابة، ونسخة آخرى مختلفة تم إرسالها إلى دور العرض السينمائي.

أزمة فيلم سفاح التجمع

وشهدت الأزمة تدخل لجنة تم تشكيلها من قبل وزيرة الثقافة، عقب وساطات مكثفة بين جهاز الرقابة وصنّاع العمل، خضعت الأزمة لمراجعة دقيقة تحت إشراف الوزارة.

وانتهت اللجنة إلى تأكيد صحة موقف الرقابة، وأوصت بإلزام صُنّاع الفيلم بحذف المشاهد التي اعترضت عليها الرقابة، ورفع التصنيف العمري للعمل ليصبح +18.

ومن المتوقع عودة عرض فيلم "سفاح التجمع" بداية من بعد غد الخميس، وذلك عقب الانتهاء من الإجراءات الورقية اللازمة، والتأكد من تنفيذ جميع الملاحظات والقرارات الصادرة عن اللجنة.

"غادر العناية المركزة".. مصطفى كامل يكشف تطورات حالة هاني شاكر في فرنسا





أمير رمسيس يسخر من هجوم البعض على أحد الأعمال السينمائية.. ماذا قال؟



