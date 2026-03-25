أكد محمد صلاح العزب، مؤلف ومخرج فيلم "سفاح التجمع"، انتهاء أزمة الفيلم بشكل رسمي، وذلك بعد التوصيات التي أصدرتها لجنة التظلمات العليا بإعادة طرح العمل، وإلغاء القرار الصادر بإيقاف عرضه من الرقابة على المصنفات الفنية.

وقال محمد صلاح العزب، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "الحمد لله، تم الاتفاق على عودة عرض الفيلم بداية من اليوم الأربعاء".

لجنة التظلمات وأزمة فيلم "سفاح التجمع"

وأوصت لجنة التظلمات العليا، المشكلة بقرار من وزيرة الثقافة، بعد النظر في التظلم المقدم من المنتج أحمد السبكي بشأن فيلم "سفاح التجمع"، بإلغاء قرار رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الكاتب عبد الرحيم كمال، بمنع عرض الفيلم وسحب جميع نسخه من دور العرض.

ووضعت اللجنة 3 شروط قبل منح المنتج التصريح بإعادة عرض الفيلم، وهي: حذف مجموعة من المشاهد التي أدت إلى قرار المنع، والتي اخترقت الثوابت المجتمعية مثل صفع الأم والبصق عليها، وأيضاً الاتهامات غير اللائقة للمرأة المصرية، وغيرها من المشاهد الجنسية.

وأوصت اللجنة بطرح الفيلم بدور العرض بعد حذف المشاهد المذكورة، مع رفع سن المشاهدة إلى "+18" عاماً.

وضمت اللجنة التي شكلتها وزيرة الثقافة، وتولى رئاستها المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، ممثلين للهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس الأعلى للثقافة، وأكاديمية الفنون، ونقابة المهن السينمائية، وبعض الشخصيات من أهل الخبرة.

أبطال فيلم سفاح التجمع

يذكر أن فيلم "سفاح التجمع" من بطولة أحمد الفيشاوي، انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، ونور محمود، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

