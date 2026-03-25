أعلنت نقابة المهن السينمائية عن موعد إقامة عزاء المخرج الراحل أحمد عاطف، وذلك بعد رحيله صباح أمس الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكشفت النقابة، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، عن مكان وموعد العزاء، إذ يقام غداً الخميس الموافق 26 مارس، في قاعة المجيب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

ورحل المخرج السينمائي أحمد عاطف، ومدير تحرير جريدة الأهرام، عن عالمنا أمس الثلاثاء، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

أعمال المخرج الراحل أحمد عاطف



وقدم المخرج الراحل في عام 2000 أول فيلم من تأليفه وإخراجه بعنوان "عمر 2000"، وقام ببطولة الفيلم خالد النبوي، ومنى زكي، وأحمد حلمي.

وقام المخرج الراحل بإخراج فيلم "إزاي تخلي البنات تحبك"، وشارك في بطولته هاني سلامة، وهند صبري، ونور، ومحمد رجب، وقدم أيضاً من تأليفه وإنتاجه فيلمي "الغابة" و"قبل الربيع".

كما قام بتأليف وإخراج فيلم "باب شرقي"، ومسلسل "ستات قادرة" من بطولة عبير صبري، وريهام سعيد، ونجلاء بدر.

