نقابة السينمائيين تعلن موعد ومكان عزاء المخرج الراحل أحمد عاطف

كتب : مصطفى حمزة

04:34 م 25/03/2026

المخرج أحمد عاطف

أعلنت نقابة المهن السينمائية عن موعد إقامة عزاء المخرج الراحل أحمد عاطف، وذلك بعد رحيله صباح أمس الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكشفت النقابة، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، عن مكان وموعد العزاء، إذ يقام غداً الخميس الموافق 26 مارس، في قاعة المجيب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

ورحل المخرج السينمائي أحمد عاطف، ومدير تحرير جريدة الأهرام، عن عالمنا أمس الثلاثاء، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

أعمال المخرج الراحل أحمد عاطف


وقدم المخرج الراحل في عام 2000 أول فيلم من تأليفه وإخراجه بعنوان "عمر 2000"، وقام ببطولة الفيلم خالد النبوي، ومنى زكي، وأحمد حلمي.

وقام المخرج الراحل بإخراج فيلم "إزاي تخلي البنات تحبك"، وشارك في بطولته هاني سلامة، وهند صبري، ونور، ومحمد رجب، وقدم أيضاً من تأليفه وإنتاجه فيلمي "الغابة" و"قبل الربيع".

كما قام بتأليف وإخراج فيلم "باب شرقي"، ومسلسل "ستات قادرة" من بطولة عبير صبري، وريهام سعيد، ونجلاء بدر.

إقرا ايضا
"غادر العناية المركزة".. مصطفى كامل يكشف تطورات حالة هاني شاكر في فرنسا

ماجدة خير الله تنتقد سحب فيلم "سفاح التجمع" من دور العرض

بالصور.. تصاعد حالة الطقس السيئ بالقاهرة الكبرى وشمال البلاد
نادٍ أمريكي يقتحم سباق التعاقد مع محمد صلاح.. ما التفاصيل؟
بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين
تفوق على ميكي ماوس.. 10 معلومات عن بطوط الذي أحبه الجميع
موجة الطقس السيئ.. الأرصاد: استمرار السحب الرعدية على هذه المناطق
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟