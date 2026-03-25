خطفت الفنانة مي سليم الأنظار بأحدث ظهور لها من داخل صالة الألعاب الرياضية، حيث شاركت جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، .

وظهرت مي سليم في الصورة بإطلالة رياضية أنيقة، مرتدية ملابس مناسبة للتمارين، استعرضت خلالها لياقتها البدنية وقوامها الممشوق، والتي نالت إعجاب متابعيها الذين أشادوا بجمالها ورشاقتها.

تفاصيل إطلالة مي سليم في الجيم

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصورة، حيث انهالت التعليقات، كالتالي: "جميلة جدا"، "قمر يا ميوش"، "جامدة ومثالية"، "مفيش في حلاوتك"، "ياريت كل الفنانين زيك".

آخر مشاركات مي سليم الفنية من خلال مسرحية "المجانين"، بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي، والتي عُرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

آخر أعمال مي سليم الفنية

وتشارك مي سليم في عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، من بينها مسلسل "السجل الأسود"، ويشاركها البطولة كل من خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، ومحمد نجاتي، والعمل من تأليف ياسر بدوي، وإخراج جميل جميل المغازي.

