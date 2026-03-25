أسماء جلال تتعرض للهجوم وتدخل تريند "إكس" لهذا السبب

كتب : مصطفى حمزة

02:09 م 25/03/2026
    اسماء جلال في السلم و الثعبان2_1
    هجوم على اسماء جلال_3
    هجوم على فيلم السلم و الثعبان_4

دخلت الفنانة أسماء جلال قوائم "تريند" موقع "إكس"، بالتزامن مع تصاعد الجدل المثار حول فيلم "السلم والثعبان 2: لعب عيال"، عقب عرضه في موسم عيد الفطر عبر إحدى المنصات.

وحلت الفنانة أسماء جلال في المركز الثاني في قوائم "تريند" موقع "إكس"، مع نشر تعليقات غاضبة حول مشاهدها في فيلم "السلم والثعبان".

وعلق رواد الموقع على مشاهد أسماء جلال في الفيلم، ومنها: "هي فين قيم الأسرة والمجتمع من أسماء جلال، ولا الرقابة مش واخدة بالها؟.. يا أخي عيب عليكم"، في حين أشار آخر إلى مستوى الحوار في مشاهد لها مع الفنان عمرو يوسف، وعلق: "إيه الحوار ده؟ هو طبيعي إن يبقى ده مستوى الحوار في فيلم؟".

وحرص رواد موقع "إكس" على الإشارة إلى المشاهد التي قدمتها الفنانة أسماء جلال، وأثارت استياء شركة "مصر للطيران"؛ وذلك بعد ظهورها وهي ترتدي الزي الرسمي لأطقم الضيافة الجوية في أحد المشاهد بشكل اعتبرته الشركة غير لائق، ولا يعكس الصورة المهنية المشرفة للعاملين بها.

يذكر أن فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" عرض عبر إحدى المنصات في موسم عيد الفطر، بعد 5 أشهر من طرحه في دور العرض السينمائي، ويشارك في بطولة الفيلم: عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، وحاتم صلاح، وهو من تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان.

