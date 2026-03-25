علّقت الفنانة التركية هاندا أرتشيل على الأنباء المتداولة مؤخرًا بشأن القبض عليها، على خلفية اتهامات تتعلق بتعاطي المخدرات.

تعليق هاندا أرتشيل

وكتبت هاندا أرتشيل في أول تعليق لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة": "كنتُ في الخارج لمدة شهر تقريبًا بسبب دراستي".

وأضافت: "الليلة الماضية، ومثلكم تمامًا، علمتُ بالأمر من الأخبار. سأعود إلى بلدي لتوضيح الموقف، والإدلاء بالتصريحات اللازمة، وتقديم شهادتي. أنا شخص يُحب بلدي ويثق بالدولة التركية ونظامها القضائي، وأعتقد أن الأمور ستتضح في أقرب وقت ممكن".

أعمال هاندا أرتشيل

وحققت الفنانة التركية هاندا أرتشيل نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل "أنت أطرق بابي"، الذي قدمت منه موسمين، وعُرض عام 2020 عبر منصة "شاهد VIP".

اقرأ أيضًا:

حسام داغر يطمئن جمهور ضياء الميرغني على حالته الصحية (صورة)





كلمات مصطفى كامل.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "بين إيديك" مع الرابر الفرنسي جول



