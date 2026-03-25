أعلن السيناريست والمخرج محمد صلاح العزب عودة فيلم سفاح التجمع إلى جميع دور العرض السينمائي، بعد الأزمة التي شهدها مؤخرًا.

ونشر العزب بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلّق عليه قائلًا: "عودة".

كواليس قرار إعادة العرض

كشفت كواليس قرار إعادة عرض فيلم "سفاح التجمع" عن صحة موقف مساعد وزيرة الثقافة لشؤون الرقابة على المصنفات الفنية، الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، وكذلك دقة البيانات التي أصدرتها الرقابة.

أزمة فيلم "سفاح التجمع"

تعود الأزمة إلى طرح الفيلم في أول أيام عيد الفطر، حيث شهدت الأحداث تدخل لجنة تم تشكيلها من قبل وزيرة الثقافة جيهان زكي، وذلك بعد وساطات مكثفة بين جهاز الرقابة وصُنّاع العمل، ليخضع الفيلم لمراجعة دقيقة تحت إشراف الوزارة.

وانتهت اللجنة إلى تأكيد صحة موقف الرقابة، مع التوصية بإلزام صُنّاع الفيلم بحذف المشاهد التي أثارت الجدل، إلى جانب رفع التصنيف العمري للعمل ليصبح (+18).

اقرأ أيضًا:

