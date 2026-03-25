وجه الفنان محمد عادل إمام، رسالة تهنئة لأسرة وصناع فيلم "برشامة" الذي يخوض بطولته الفنان هشام ماجد ، وذلك على الإيرادات الكبيرة التي حققها العمل منذ طرحه بالسينمات في عيد الفطر المبارك.

محمد عادل إمام يهنئ صناع فيلم "برشامة"

ونشر محمد إمام، بوستر الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك لحبايبي صناع فيلم برشامة على الايرادات الحلوة دي.. النجاح ده لكل الصناعة.. تحياتي ليكم جميعا".

أحداث فيلم برشامة

فيلم برشامة تدور أحداثه في شكل كوميدي بين أبطاله، حول نجاح شاب في ابتكار وسيلة غش جديدة للهروب من جحيم الثانوية العامة وضمان نجاحه في كل المواد، لكنه يقع في لعبه طريفة مع الأبطال.

أبطال فيلم برشامة

"برشامة" بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، مصطفى غريب، بمشاركة فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، تأليف أحمد الزغبي وخالد دياب وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

اقرأ أيضا:

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات





خاص| أول تعليق من مخرج "سفاح التجمع" بعد قرار إعادة عرضه



