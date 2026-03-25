علقت الناقدة السينمائية ماجدة خير الله على قرار سحب فيلم "سفاح التجمع" من دور العرض السينمائي.

وكتبت ماجدة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "مين اللي حايعوض الشركة المنتجة لفيلم "سفاح التجمع" عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة القرار العشوائي بسحب الفيلم في عز موسم العيد؟؟؟ أما إذا كان الفيلم تعرض للتنكيل الرقابي قبل السماح بإعادة عرضه، يبقى يجب على أصحاب الفيلم (المؤلف – المخرج – المنتج) اللجوء للقانون، ونقابة المهن السينمائية وغرفة صناعة السينما. الإساءة للفيلم بعد التصريح بعرضه أمر لا يمكن تمريره بدون مساءلة، حرصًا على عدم تكراره".

قرار لجنة التظلمات العليا

وقامت لجنة التظلمات العليا، المشكلة بقرار من الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، بالنظر في التظلم المقدم من المنتج أحمد السبكي بشأن فيلم "سفاح التجمع"، اعتراضًا على قرار رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الكاتب عبدالرحيم كمال، بمنع عرض الفيلم وسحب جميع نسخه من دور العرض.

مشاهد أشعلت الأزمة

بعد مشاهدة الفيلم، وضعت اللجنة شروطًا قبل إعادة منحه تصريح العرض، بما في ذلك حذف مشاهد اعتُبرت مخالفة للثوابت المجتمعية، مثل صفع الأم والبصق عليها، والاتهامات غير اللائقة للمرأة المصرية، وبعض المشاهد الجنسية التي تهدد الاستقرار المجتمعي.

أبطال الفيلم

يشارك في بطولة سفاح التجمع: أحمد الفيشاوي، انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، ونور محمود، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

اقرأ أيضًا:

