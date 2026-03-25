ماجدة خير الله تنتقد سحب فيلم "سفاح التجمع" من دور العرض

كتب : نوران أسامة

03:43 م 25/03/2026 تعديل في 04:04 م

أحمد الفيشاوي في فيلم سفاح التجمع

علقت الناقدة السينمائية ماجدة خير الله على قرار سحب فيلم "سفاح التجمع" من دور العرض السينمائي.

وكتبت ماجدة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "مين اللي حايعوض الشركة المنتجة لفيلم "سفاح التجمع" عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة القرار العشوائي بسحب الفيلم في عز موسم العيد؟؟؟ أما إذا كان الفيلم تعرض للتنكيل الرقابي قبل السماح بإعادة عرضه، يبقى يجب على أصحاب الفيلم (المؤلف – المخرج – المنتج) اللجوء للقانون، ونقابة المهن السينمائية وغرفة صناعة السينما. الإساءة للفيلم بعد التصريح بعرضه أمر لا يمكن تمريره بدون مساءلة، حرصًا على عدم تكراره".

قرار لجنة التظلمات العليا

وقامت لجنة التظلمات العليا، المشكلة بقرار من الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، بالنظر في التظلم المقدم من المنتج أحمد السبكي بشأن فيلم "سفاح التجمع"، اعتراضًا على قرار رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الكاتب عبدالرحيم كمال، بمنع عرض الفيلم وسحب جميع نسخه من دور العرض.

مشاهد أشعلت الأزمة

بعد مشاهدة الفيلم، وضعت اللجنة شروطًا قبل إعادة منحه تصريح العرض، بما في ذلك حذف مشاهد اعتُبرت مخالفة للثوابت المجتمعية، مثل صفع الأم والبصق عليها، والاتهامات غير اللائقة للمرأة المصرية، وبعض المشاهد الجنسية التي تهدد الاستقرار المجتمعي.

أبطال الفيلم

يشارك في بطولة سفاح التجمع: أحمد الفيشاوي، انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، ونور محمود، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

ماجدة خير الله

اقرأ أيضًا:
"هفضل أشجعك في أي مكان تروحه".. صلاح عبدالله يوجه رسالة لمحمد صلاح


صور رومانسية.. رنا رئيس تخطف الأنظار من أحدث ظهور مع زوجها

فيلم سفاح التجمع ماجدة خير الله

فيديو قد يعجبك



موجة الطقس السيئ.. الأرصاد: استمرار السحب الرعدية على هذه المناطق
أخبار مصر

موجة الطقس السيئ.. الأرصاد: استمرار السحب الرعدية على هذه المناطق
وزير الخارجية يبدي استعداد مصر لاستضافة أي اجتماعات تتعلق بإيران
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية يبدي استعداد مصر لاستضافة أي اجتماعات تتعلق بإيران
كيف ولماذا تقود مصر وساطة "الفرصة الأخيرة" في حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

كيف ولماذا تقود مصر وساطة "الفرصة الأخيرة" في حرب إيران؟
تفوق على ميكي ماوس.. 10 معلومات عن بطوط الذي أحبه الجميع
علاقات

تفوق على ميكي ماوس.. 10 معلومات عن بطوط الذي أحبه الجميع

بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين
أخبار مصر

بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين

عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟