باسم سمرة ضيف "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس

كتب : هاني صابر

11:01 م 25/03/2026

باسم سمرة

يحل الفنان باسم سمرة، ضيفا على الحلقة المقبلة من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس ويذاع على قناة DMC، وذلك بعد النجاح الذي حققه مؤخرا بمسلسل "عين سحرية".

باسم سمرة يكشف أهم الأدوار التي شكلت مسيرته في "صاحبة السعادة"

وتعرض حلقة باسم سمرة بالبرنامج يوم الأحد المقبل 5 أبريل، ويكشف "سمرة" خلاله كواليس مشواره الفني، وأهم الأدوار التي شكلت مسيرته، إلى جانب العديد من المواقف الإنسانية والطريفة.

أبطال مسلسل عين سحرية مع باسم سمرة

وعرض مسلسل "عين سحرية" في موسم دراما رمضان 2026 على "ON دراما"، وقناة "ON" وهو من بطولة عصام عمر، باسم سمرة، عمرو عبد الجليل، سما إبراهيم، وجنا الأشقر، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود.

ودارت أحداث مسلسل "عين سحرية" في إطار درامي مثير حول سماسرة استغلال التكنولوجيا وكيفية فضحهم والمخاطر التي تحيط بهذا العالم.

باسم سمرة صاحبة السعادة إسعاد يونس

