علّقت الراقصة والفنانة دينا على موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة، بطريقة طريفة عبر حسابها على إنستجرام.

واستعانت دينا بمشهد من ظهورها في برنامج المقالب رامز ليفل الوحش، تقديم الفنان رامز جلال، والذي عرض في رمضان 2026، على قناة ام بي سي مصر.

ونشرت دينا مقطعًا من الحلقة التي ظهرت خلالها في البرنامج، وعلّقت عليه قائلة: "الله يكون في عون اللي في الشارع دلوقتي"، في إشارة ساخرة إلى حالة الطقس، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة زواج دينا من تسعة

وخلال ظهور دينا ضيفة في رامز ليفل الوحش، أجابت على أسئلة رامز جلال، ومن بينها عدد المرات التي تزوجت فيها قائلة:" اتجوزت 9 مرات"، وأنها لم تتزوج ممثل من بين الـ 9 أزواج.





دينا تفتتح أكاديمية للرقص الشرقي

يذكر أن الراقصة الاستعراضية دينا أطلقت أول أكاديمية في مصر لتعليم الرقص الشرقي، إلى جانب تعليم رقصات أخرى من ثقافات مختلفة مثل اللاتيني والأفرو وغيرها.

وكشفت أن الأكاديمية ليست معنية بالرقص الشرقي فقط، بل تختص بتعليم باقي أنواع الفنون، مثل التمثيل، وكتابة السيناريو، والعزف الموسيقي، والغناء.

