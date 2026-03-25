دينا تعلق على سقوط الأمطار بمشهد كوميدي من حلقتها في "رامز ليفل الوحش"

كتب : معتز عباس

08:54 م 25/03/2026

الراقصة دينا في رامز ليفل الوحش

علّقت الراقصة والفنانة دينا على موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة، بطريقة طريفة عبر حسابها على إنستجرام.

واستعانت دينا بمشهد من ظهورها في برنامج المقالب رامز ليفل الوحش، تقديم الفنان رامز جلال، والذي عرض في رمضان 2026، على قناة ام بي سي مصر.

ونشرت دينا مقطعًا من الحلقة التي ظهرت خلالها في البرنامج، وعلّقت عليه قائلة: "الله يكون في عون اللي في الشارع دلوقتي"، في إشارة ساخرة إلى حالة الطقس، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة زواج دينا من تسعة

وخلال ظهور دينا ضيفة في رامز ليفل الوحش، أجابت على أسئلة رامز جلال، ومن بينها عدد المرات التي تزوجت فيها قائلة:" اتجوزت 9 مرات"، وأنها لم تتزوج ممثل من بين الـ 9 أزواج.

دينا تفتتح أكاديمية للرقص الشرقي

يذكر أن الراقصة الاستعراضية دينا أطلقت أول أكاديمية في مصر لتعليم الرقص الشرقي، إلى جانب تعليم رقصات أخرى من ثقافات مختلفة مثل اللاتيني والأفرو وغيرها.
وكشفت أن الأكاديمية ليست معنية بالرقص الشرقي فقط، بل تختص بتعليم باقي أنواع الفنون، مثل التمثيل، وكتابة السيناريو، والعزف الموسيقي، والغناء.

اقرأ أيضا..
بعد تأجيله.. تعرف على الموعد الجديد لحفل علي الحجار بالساقية

محمد عادل إمام يوجه رسالة لصناع فيلم "برشامة" بعد إيراداته العالية

نادٍ أمريكي يقتحم سباق التعاقد مع محمد صلاح.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

نادٍ أمريكي يقتحم سباق التعاقد مع محمد صلاح.. ما التفاصيل؟
إطلاق صواريخ إيرانية نحو ديمونا وسقوط أحدها قرب منطقة "روتم".. فيديو
شئون عربية و دولية

إطلاق صواريخ إيرانية نحو ديمونا وسقوط أحدها قرب منطقة "روتم".. فيديو

تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز
رياضة عربية وعالمية

تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز

البيت الأبيض: المباحثات لم تنته بعد رفض إيران الاقتراح الأمريكي
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: المباحثات لم تنته بعد رفض إيران الاقتراح الأمريكي
تفوق على ميكي ماوس.. 10 معلومات عن بطوط الذي أحبه الجميع
علاقات

تفوق على ميكي ماوس.. 10 معلومات عن بطوط الذي أحبه الجميع

عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟