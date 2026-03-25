إعلان

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات

كتب : سهيلة أسامة

05:37 م 25/03/2026

فيلم سفاح التجمع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علّق الفنان أحمد الفيشاوي على قرار إعادة عرض فيلمه سفاح التجمع في دور العرض السينمائي خلال الساعات المقبلة.

ونشر الفيشاوي البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلّق قائلًا: "عودة سفاح التجمع في جميع سينمات مصر".

أزمة فيلم "سفاح التجمع"

شهدت الأزمة تدخل لجنة تم تشكيلها من قبل وزيرة الثقافة جيهان زكي، عقب وساطات مكثفة بين جهاز الرقابة وصُنّاع العمل، حيث خضع الفيلم لمراجعة دقيقة تحت إشراف الوزارة.

وانتهت اللجنة إلى تأكيد صحة موقف الرقابة، مع التوصية بإلزام صُنّاع الفيلم بحذف المشاهد التي اعترضت عليها الرقابة، إلى جانب رفع التصنيف العمري للعمل ليصبح (+18).

ومن المتوقع عودة عرض الفيلم بداية من بعد غد الخميس، عقب الانتهاء من الإجراءات الورقية اللازمة، والتأكد من تنفيذ جميع الملاحظات والقرارات الصادرة عن اللجنة.

أبطال فيلم "سفاح التجمع"

يشارك في بطولة الفيلم: انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، ونور محمود، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

