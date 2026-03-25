وجهت الفنانة أيتن عامر رسالة دعم للنجم محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري، وذلك بعد رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي.

وكتبت أيتن عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام": "لقد كتبتَ فصلًا رائعًا حافلًا بالنجاحات واللحظات التي لا تُنسى والتاريخ، وأنا على يقين بأن الفصل القادم سيكون أعظم وأكثر إشراقًا.. أنت أسطورة أينما حللت، في أي وقت".

آخر أعمال أيتن عامر



يُذكر أن الفنانة أيتن عامر شاركت في دراما رمضان 2026 بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، الذي عرض في النصف الأول من رمضان، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

وشارك في بطولة العمل كل من ياسر جلال، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، جوري بكر، سلوى عثمان، يمنى طولان، أيمن عزب.

