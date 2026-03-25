قامت إدارة المسرح الكوميدي بإجراء تعديل على مواعيد عرض مسرحية "ابن الأصول"، وهي من تأليف وإخراج المخرج مراد منير، وبطولة الفنان مصطفى شوقي.

وتحدث المخرج مراد منير، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قائلاً: "الحمد لله، خلال أيام عيد الفطر حققت المسرحية إيرادات جيدة بعد عودة عرضها، وفي ضوء سوء الأحوال الجوية التي حدثت اليوم، تقرر إغلاق كل مسارح الدولة، بما فيها مسرح ميامي (المسرح الكوميدي)، اليوم الأربعاء 25 مارس، وغداً الخميس الموافق 26 مارس".

مواعيد عرض مسرحية "ابن الأصول" ونجومها

وتابع المخرج الكبير: "أوضح هنا أنه مع القرارات الصادرة مؤخراً بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، من المقرر أن تُعرض المسرحية يومي الخميس والجمعة فقط، من كل أسبوع".

وأضاف مراد منير: "العرض سيكون في تمام الـ 7 مساءً".

ويقوم المطرب مصطفى شوقي ببطولة المسرحية الاستعراضية الغنائية "ابن الأصول"، على مسرح ميامي بمنطقة وسط البلد.

وشهدت مسرحية "ابن الأصول" عودة المخرج مراد منير إلى الساحة بعد غياب، وذلك في عمل من تأليفه، ومن بطولة: مصطفى شوقي، ميرنا وليد، محمود عامر، حسان العربي، رشا فؤاد، حامد سعيد، ومجموعة من الوجوه الجديدة: ليلى مراد، يوسف مراد، عبير مكاوي، نور العزيز، ومحمود عوض.



