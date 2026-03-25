إعلان

أمير رمسيس يسخر من هجوم البعض على أحد الأعمال السينمائية.. ماذا قال؟

كتب : نوران أسامة

02:45 م 25/03/2026

أمير رمسيس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سخر المخرج أمير رمسيس من منتقدي أحد الأفلام التي تُعرض حاليًا في دور العرض السينمائي، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتب: "إيه حكاية استقرار الأسرة المصرية اللي بيهزه فيلم دي؟ أنا لسه راجع من الشارع وشفت أكتر من أسرة ماشية ومش بتتهز!، نقيم الأفلام بعد كده على مقياس ريختر بدل Rotten Tomatoes".

انتقادات الجمهور لفيلم "السلم والثعبان 2"

تعليق أمير يأتي بعدما أثار فيلم السلم والثعبان 2: لعب عيال جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعد طرحه على منصة "يانجو بلاي" بالتزامن مع عيد الفطر، حيث وُجهت له انتقادات بسبب جرأة الطرح وبعض المشاهد.

وشهد الفيلم تفاعلًا كبيرًا، خاصة في المشاهد التي جمعت بين عمرو يوسف وأسماء جلال.

فريق عمل فيلم "السلم والتعبان2"


ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، منهم: ظافر العابدين، ماجد المصري، سوسن بدر، حاتم صلاح، وفدوى عابد، إلى جانب آية سليم، وهو من إخراج طارق العريان، وإنتاج موسى عيسى.


اقرأ أيضًا:
حسام داغر يطمئن جمهور ضياء الميرغني على حالته الصحية (صورة)

كلمات مصطفى كامل.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "بين إيديك" مع الرابر الفرنسي جول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لمدة 24 ساعة.. "مياه القاهرة" تعلن قطع المياه مؤقتًا في مدينة نصر
أخبار مصر

"بالجوارب المبطنة".. "الصحة" توضح طرق الوقاية من البرد خلال الطقس السيئ
أخبار مصر

الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
أخبار مصر

رجال الشرطة يواصلون جهودهم في مساعدة المواطنين لمواجهة الطقس السيئ | فيديو
حوادث وقضايا

أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة إثر انهيار سقف عقار في الإسكندرية- صور
أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟