أمير رمسيس يسخر من هجوم البعض على أحد الأعمال السينمائية.. ماذا قال؟

سخر المخرج أمير رمسيس من منتقدي أحد الأفلام التي تُعرض حاليًا في دور العرض السينمائي، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتب: "إيه حكاية استقرار الأسرة المصرية اللي بيهزه فيلم دي؟ أنا لسه راجع من الشارع وشفت أكتر من أسرة ماشية ومش بتتهز!، نقيم الأفلام بعد كده على مقياس ريختر بدل Rotten Tomatoes".

انتقادات الجمهور لفيلم "السلم والثعبان 2"

تعليق أمير يأتي بعدما أثار فيلم السلم والثعبان 2: لعب عيال جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعد طرحه على منصة "يانجو بلاي" بالتزامن مع عيد الفطر، حيث وُجهت له انتقادات بسبب جرأة الطرح وبعض المشاهد.

وشهد الفيلم تفاعلًا كبيرًا، خاصة في المشاهد التي جمعت بين عمرو يوسف وأسماء جلال.

فريق عمل فيلم "السلم والتعبان2"



ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، منهم: ظافر العابدين، ماجد المصري، سوسن بدر، حاتم صلاح، وفدوى عابد، إلى جانب آية سليم، وهو من إخراج طارق العريان، وإنتاج موسى عيسى.



