كشف الفنان عمرو عبدالعزيز عن تطورات الحالة الصحية للفنان ضياء المرغني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب عمرو عبدالعزيز في منشور له: "عم ضياء الميرغني الحمد لله خرج من المستشفى بالسلامة وبقى تمام وزي الفل، وقعدنا وكلنا كحك بيتي .. ألف حمد الله على السلامة يا أسطورة".

ضياء الميرغني يتعرض لوعكة صحية

وطمأن نجل الفنان القدير ضياء الميرغني الجمهور، خلال الأيام الماضية، على الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا عودته إلى منزله بسلام بعد رحلة علاجية استمرت 10 أيام، تنقّل خلالها بين ثلاثة مستشفيات، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.

ونشر الفنان حسام داغر اليوم الأربعاء، صورة تجمعه بالفنان ضياء الميرغني، في أول ظهور له بعد تعافيه.

