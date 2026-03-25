"غادر العناية المركزة".. مصطفى كامل يكشف تطورات حالة هاني شاكر في فرنسا

كتب : مصطفى حمزة

03:18 م 25/03/2026 تعديل في 03:18 م

هاني شاكر

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن أحدث تطورات الحالة الصحية للمطرب هاني شاكر، وذلك بعد سفره لمواصلة العلاج في فرنسا عقب خضوعه لجراحة القولون.

وأعلن نقيب المهن الموسيقية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، عن تفاصيل اتصال جمعه مع السيدة نهلة توفيق "زوجة المطرب"، مؤكداً تحسن الحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر، ومشيراً إلى خروجه من العناية المركزة وبدء مرحلة العلاج الطبيعي.

تعافي هاني شاكر من جراحة القولون


وأوضح النقيب أن هذه الخطوة تعد مؤشراً إيجابياً على تعافي الفنان، مشيراً إلى أنه يتابع حالته بشكل مستمر بالتواصل مع أسرته، خاصة زوجته السيدة نهلة توفيق، كما عبر عن تمنياته بعودته سريعاً إلى مصر واستئناف نشاطه الفني بين جمهوره ومحبيه.

وأكد مصطفى كامل أن الوسط الفني كله يترقب عودة هاني شاكر، داعياً له بالشفاء التام والرجوع سالماً لأرض الوطن في أقرب وقت.

سفر هاني شاكر للعلاج


وتوجه الفنان هاني شاكر إلى فرنسا مؤخراً، لاستكمال بعض الفحوصات الطبية والاطمئنان بشكل كامل على حالته الصحية، وذلك وفقاً لتوصيات الفريق الطبي المعالج.

يذكر أن هاني شاكر نُقل إلى المستشفى في بداية شهر مارس، إثر معاناته من نزيف في القولون، وخضع لجراحة عاجلة، وقضى عدة أيام في العناية المركزة قبل سفره إلى فرنسا.

