شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها على السوشيال ميديا لحظات طريفة برفقة زوجها المنتج محمد كارتر، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

فيديو طريق لـ شيماء سيف ومحمد كارتر

خلال الفيديو، ظهر الثنائي في أجواء مليئة بالمرح والكوميديا، حيث كتبت شيماء تعليقًا على الفيديو: "شوية تسالي لحد ما العاصفة تعدي".

وظهرت شيماء سيف وزوجها في الفيديو وهما يتبادلان المزاح بطريقة كوميدية على أنغام أغاني شيرين عبدالوهاب وإليسا، ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيهما الذين تفاعلوا مع الفيديو بشكل واسع عبر التعليقات.

وشهد الفيديو تفاعل عدد من نجوم الفن، وكتبت الفنانة روجينا قائلة: "ربنا يسعدكم"، فيما علقت الفنانة مي كساب: "حبايب القلب والله ربنا يسعدكم ومايحرمكوش أبدًا من بعض"، وسط تفاعل ومحبة عدد آخر من الفنانين.

ويحرص الثنائي شيماء سيف ومحمد كارتر على مشاركة لحظاتهما اليومية مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجمعهما علاقة مليئة بالود والدعم، ما يجعل ظهورهما معًا دائمًا محط اهتمام وتفاعل الجمهور.

عودة شيماء سيف ومحمد كارتر

وكان المنتج محمد كارتر أعلن الفترة الماضية، عبر حسابه على إنستجرام عودته لزوجته الفنانة شيماء سيف بعد فترة من الانفصال استمرت عدة أشهر.

ونشر كارتر صورة تجمعهما وعلّق بكلمات رومانسية موجهة إلى شيماء سيف، شاكراً الله على جمعهما من جديد بعد تجاوز الخلافات الماضية، ومتمنياً أن يديم الله بينهما الود والاستقرار في حياتهما الزوجية.

يذكر أن آخر مشاركات شيماء سيف الفنية كانت بمسلسل "الست موناليزا" بطولة الفنانة مي عمر، أحمد مجدي، سوسن بدر، حازم إيهاب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

اقرأ أيضا..

"3 إطلالات جريئة"..أحدث ظهور لـ ابنة عمرو دياب والجمهور يغازلها (صور)



دينا تعلق على سقوط الأمطار بمشهد كوميدي من حلقتها في "رامز ليفل الوحش"