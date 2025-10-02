إعلان

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ بنات عمرو دياب (صور)

كتب : معتز عباس

11:59 م 02/10/2025 تعديل في 03/10/2025
    جنا عمرو دياب (1)
    جنا عمرو دياب (2)
    كنزي وجنا عمرو دياب (1)

كتب- معتز عباس:


ظهرت ابنتي النجم عمرو دياب كنزي دياب وجنا دياب بإطلالة جريئة لكل منهما بأحدث ظهور لهما على السوشيال ميديا.


وارتدت جنا فستان أجرأ من الفستان الذي ارتدته شقيقتها كنزي وظهر معهما احدى صديقاتهما.


يُذكر أن عمرو دياب كان قد طرح مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "ابتدينا"، والذي ضم مجموعة متنوعة من الأغاني، من بينها: "خطفوني، يالا، ماليش بديل، ارجعلها، دايمًا فاكر، شايف قمر، ابتدينا، يا بخته، هلونهم، حبيبتي ملاك، بابا، ما تقلقش، خبر أبيض، قفلتي اللعبة، إشارات".

