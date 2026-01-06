لبلبة: شخصيتي في "جوازة ولا جنازة" جادة وليس بها كوميديا

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هدى الإتربي

شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها على موقع "إنستجرام" صورة التقطتها في فرنسا.

وخطفت هدى الإتربي الأنظار بعد نشرها أكثر من صورة بإطلالة جريئة، في شوارع فرنسا.

أنغام

شاركت المطربة أنغام متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا جديدة من حفلها الغنائي في ليلة رأس السنة بالرياض.

ونشرت أنغام الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "ليلة الحب، صوت مصر أنغام يناير 2026 الرياض".

هيفاء وهبي

استعرضت الفنانة هيفاء وهبي إطلالتها من الحفل الذي أحيته في لبنان وسط حضور جماهيري كبير.

نشرت هيفاء صورا من كواليس استعداداتها للحفل عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "لحظات من وراء الكواليس، استعدادات ليلة لا تنسى".

كارول سماحة

شاركت الفنانة كارول سماحة متابعيها على السوشيال ميديا صورًا جديدة من أحدث ظهور لها.

ونشرت كارول صورا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "ابدأ العام بالأزرق... الوضوح والنقاء والبدايات الجديدة".

يارا

خضعت الفنانة يارا لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بفستان أسود ساحر خطفت به الأنظار.