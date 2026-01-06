إعلان

هدى الإتربي في فرنسا وهيفاء وهبي تخطف الأنظار.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة

كتب : مروان الطيب

12:30 ص 06/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كارول سماحة
  • عرض 6 صورة
    يارا (3)
  • عرض 6 صورة
    أنغام
  • عرض 6 صورة
    النجمة هيفاء وهبي
  • عرض 6 صورة
    هدى الاتربي بفستان ابيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هدى الإتربي

شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها على موقع "إنستجرام" صورة التقطتها في فرنسا.

وخطفت هدى الإتربي الأنظار بعد نشرها أكثر من صورة بإطلالة جريئة، في شوارع فرنسا.

أنغام

شاركت المطربة أنغام متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا جديدة من حفلها الغنائي في ليلة رأس السنة بالرياض.

ونشرت أنغام الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "ليلة الحب، صوت مصر أنغام يناير 2026 الرياض".

هيفاء وهبي

استعرضت الفنانة هيفاء وهبي إطلالتها من الحفل الذي أحيته في لبنان وسط حضور جماهيري كبير.

نشرت هيفاء صورا من كواليس استعداداتها للحفل عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "لحظات من وراء الكواليس، استعدادات ليلة لا تنسى".

كارول سماحة

شاركت الفنانة كارول سماحة متابعيها على السوشيال ميديا صورًا جديدة من أحدث ظهور لها.

ونشرت كارول صورا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "ابدأ العام بالأزرق... الوضوح والنقاء والبدايات الجديدة".

يارا

خضعت الفنانة يارا لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بفستان أسود ساحر خطفت به الأنظار.

يارا هيفاء وهبي هدى الأتربي أنغام كارول سماحة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)
أخبار مصر

خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)
"بعد إصابته بالصليبي".. هل يحق لمنتخب مصر استدعاء لاعب بدلا محمد حمدي؟
رياضة عربية وعالمية

"بعد إصابته بالصليبي".. هل يحق لمنتخب مصر استدعاء لاعب بدلا محمد حمدي؟
الأربعاء أم الخميس؟ موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
أخبار مصر

الأربعاء أم الخميس؟ موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
زووم

بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
الجلسة الأولى انتهت.. متى يستأنف القضاء الأمريكي محاكمة مادورو وزوجته؟
شئون عربية و دولية

الجلسة الأولى انتهت.. متى يستأنف القضاء الأمريكي محاكمة مادورو وزوجته؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026