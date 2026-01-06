إعلان

"بالفرو والجلد الأسود".. كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة شتوية غريبة

كتب : معتز عباس

12:36 ص 06/01/2026
    جلسة تصوير كيم كارداشيان
    اطلالة كيم كارداشيان
    كيم تتخفى من الكاميرات
    كيم كارداشيان
    كيم كارداشيان ببدلة شتوية من الجلد
    كيم كارديشان بفستان طويل

أثارت النجمة العالمية كيم كارداشيان، الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي مرة آخرى، بعد ظهورها بإطلالة غريبة وجريئة.

ونشرت كيم مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية بدلة شتوية ضيقة من الجلد وتضع قطعة فرو سوداء كثيفة حول رقبتها.

كما تخفت كيم بوضع قبعة فرو سوداء تغطي الرأس، ونظارات شمسية داكنة، وارتدت كوفية من الفرو حول وجهها ورقبتها.

يذكر أن الفنانة العالمية كيم كارداشيان كشفت مؤخرًا عن خضوعها لفحص دماغي، وتبين أن جزءًا من دماغ كيم أقل نشاطًا مما ينبغي.

كيم كارداشيان

