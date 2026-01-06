"بالفرو والجلد الأسود".. كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة شتوية غريبة

لبلبة: شخصيتي في "جوازة ولا جنازة" جادة وليس بها كوميديا

أثارت النجمة العالمية كيم كارداشيان، الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي مرة آخرى، بعد ظهورها بإطلالة غريبة وجريئة.

ونشرت كيم مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية بدلة شتوية ضيقة من الجلد وتضع قطعة فرو سوداء كثيفة حول رقبتها.

كما تخفت كيم بوضع قبعة فرو سوداء تغطي الرأس، ونظارات شمسية داكنة، وارتدت كوفية من الفرو حول وجهها ورقبتها.

يذكر أن الفنانة العالمية كيم كارداشيان كشفت مؤخرًا عن خضوعها لفحص دماغي، وتبين أن جزءًا من دماغ كيم أقل نشاطًا مما ينبغي.

