رضا البحراوي يحتفل بفوز المنتخب: "لو استمرينا بالروح دي هناخد البطولة"

أعرب المطرب الشعبي رضا البحراوي عن سعادته بفوز منتخب مصر في دور الـ 16 على منتخب بنين بثلاثية مقابل هدف والتأهل لدور الـ 8 ببطولة أمم أفريقيا.

وكتب رضا البحراوي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "ألف مليون مبروك لمصر ولرجاله مصر اللي لعبوا ماتش أسطوري .. لو استمرينا بالروح دي هناخد البطولة بإذن الله".

حقق منتخب مصر الفوز على منتخب بنين بنتيجة 3-1، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، وتأهل لدور الـ 8.

