رضا البحراوي يحتفل بفوز المنتخب: "لو استمرينا بالروح دي هناخد البطولة"

كتب : معتز عباس

01:00 ص 06/01/2026

رضا البحراوي

أعرب المطرب الشعبي رضا البحراوي عن سعادته بفوز منتخب مصر في دور الـ 16 على منتخب بنين بثلاثية مقابل هدف والتأهل لدور الـ 8 ببطولة أمم أفريقيا.

وكتب رضا البحراوي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "ألف مليون مبروك لمصر ولرجاله مصر اللي لعبوا ماتش أسطوري .. لو استمرينا بالروح دي هناخد البطولة بإذن الله".

حقق منتخب مصر الفوز على منتخب بنين بنتيجة 3-1، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، وتأهل لدور الـ 8.

الأربعاء أم الخميس؟ موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
الجلسة الأولى انتهت.. متى يستأنف القضاء الأمريكي محاكمة مادورو وزوجته؟

أكرم ألفي: مستقبل أحمد الشرع في سوريا صعب وهذا هو السبب -(فيديو)
بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية

