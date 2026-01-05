فتاة تساعد محمد رمضان في تغيير حذائه على المسرح.. هذا رد فعله

تعرض الفنان محمد رمضان لموقف محرج خلال إحيائه حفل جولة كأس العالم، الذي أقيم في ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين 5 يناير، بحضور عدد كبير من محبيه.

رمضان عبر عن عدم ارتياحه بسبب الحذاء الذي يرتديه، وطلب تغييره وهو على المسرح وساعدته إحدى الفتيات في خلعه وارتداء آخر.

وظهر رمضان وهو يقول في الفيديو "تقريبا الاستايليست غلط وإداني جزمة أخته، اوعوا تضربوا الألعاب النارية يا شباب، الجزمة ليها كعب غريب قوي، أنا آسف بس بصوا الكعب عامل إزاي، غلطة مطبعية معلش".

وكان محمد رمضان من بين عدد من مشاهير الفن وكرة القدم الذين كانوا في استقبال كأس العالم الذي وصل مصر يوم الأحد 4 يناير، وعلق عبر حسابه على موقع إنستجرام على الحدث قائلاً: "جبنا كأس العالم القاهرة وهيفضل معانا 3 أيام، ويا رب ارزقنا بالمنتخب اللي يخليه في مصر على طول".