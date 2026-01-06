إطلاتين مختلفتين.. أسماء جلال تتألق في أحدث جلسة تصوير

فتاة تساعد محمد رمضان في تغيير حذائه على المسرح.. هذا رد فعله

كتب- معتز عباس:

خطفت الفنانة أسماء جلال أنظار متابعيها، من أحدث ظهور لها السوشيال ميديا.

ونشرت أسماء صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلاتين مختلفتين، الأولى مرتدية فستان باللون الفوشيا، والثانية مرتدية بلوزة وبنطال باللون الأسود بنقط بيضاء.

تفاعل الجمهور مع إطلالة اسماء جلال، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة أوي"، "دلال أسماء جلال"، "قمر يا نجمة"، "تحفة وجميلة"، "قلبي الجمال كله".

وتشارك أسماء جلال في فيلم "إن غاب القط"، المقرر عرضه ديسمبر الجاري في السينمات، ويضم كوكبة من نجوم الفن، بينهم، آسر ياسين، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون،الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

