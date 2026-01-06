كتب - معتز عباس:

وجه الفنان محمد إمام، التحية للنجم الراحل أحمد زكي، وابنه الفنان الراحل هيثم زكي، وذلك من خلال مسلسله الجديد الكينج.

ونشر محمد إمام، صورة له من مسلسل الكينج، وصورة للراحل أحمد زكي، من فيلم الإمبراطور، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تحية من الكينج لكبيرنا الإمبراطور، النجم القدير أحمد زكي، بحبه جدًا ومن أجمد الفنانين اللي جم في التاريخ".

وأضاف: "حبيت أوجه له تحية وتقدير من خلال المسلسل، الله يرحمه هو وأخويا وحبيبي اللي مفتقده جدًا هيثم زكي، ألف رحمة ونور على الاتنين".

أبطال مسلسل "الكينج"

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

