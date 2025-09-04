مباريات الأمس
أول رد فعل من أحمد عبدالقادر بعد اقتراب عودته لتدريبات الأهلي

07:33 م الخميس 04 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

أكد عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، على عدم معارضته لعودة اللاعب أحمد عبدالقادر للتدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد خروجه من حسابات المدرب السابق خوسيه ريبيرو منذ انتهاء إعارته في قطر.

وكان عماد النحاس قد صرح مساء أمس الأربعاء، أنه سيدرس عودة اللاعب أحمد عبدالقادر للتدريبات الجماعية للفريق، ولكن بعد مناقشة موقفه مع محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي.

وفي أول رد فعل للاعب بعد تصريحات عماد النحاس، قام أحمد عبدالقادر بمشاركة صورة له عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الإجتماعي "انستجرام"، مرفقًا بها تعليق صباح التفاؤل و ايموجي قلب أحمر.

جدير بالذكر أن أحمد عبدالقادر رفض تجديد تعاقده مع الأهلي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي فريق مجانًا في شهر يناير المقبل.

أحمد عبدالقادر الأهلي عماد النحاس خوسيه ريبيرو
