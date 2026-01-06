كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن التطورات الجديدة في ملف تجديد عقد حمزة عبد الكريم مع النادي الأهلي، بعد تعثر المفاوضات خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب رفض توقيع عقد تجديد يمتد لأربع سنوات، متمسكاً بتمديد عقده لموسم واحد فقط ليصل بذلك عقده حتى عام 2028، في حين كانت إدارة الأهلي تسعى لتجديد التعاقد معه حتى عام 2031.

وأشار الغندور إلى أن هذا التمسك برغبة اللاعب يضع مستقبل انتقالاته بعد ارتباط اسمه مؤخراً بنادي برشلونة الإسباني، في موقف حساس أمام إدارة القلعة الحمراء.