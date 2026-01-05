"في طريقه للعودة".. الغندور يكشف رحيل كهربا من القادسية بهذه الطريقة

تغيير مفاجئ.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بنين في أمم أفريقيا 2025

كشف الإعلامي خالد الغندور عن قرب فسخ عقد محمود كهربا مع نادي القادسية الكويتي خلال الأيام المقبلة.

ونشر الغندور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "خلال أيام سيتم إنهاء عقد كهربا مع القادسية الكويتي بالتراضي، وهو في طريقه للعودة إلى الدوري المصري."

يُذكر أن كهربا غادر النادي الأهلي في الموسم الماضي وانتقل إلى الدوري الليبي، قبل أن يرحل إلى القادسية السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولم يمكث طويلًا مع الفريق.

وباتت عودة اللاعب إلى مصر قريبة، وسط توقعات بأن ينتقل إلى أحد أندية الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.