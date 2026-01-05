مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
16:00

سموحة

"في طريقه للعودة".. الغندور يكشف رحيل كهربا من القادسية بهذه الطريقة

كتب : محمد خيري

01:16 م 05/01/2026
كشف الإعلامي خالد الغندور عن قرب فسخ عقد محمود كهربا مع نادي القادسية الكويتي خلال الأيام المقبلة.

ونشر الغندور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "خلال أيام سيتم إنهاء عقد كهربا مع القادسية الكويتي بالتراضي، وهو في طريقه للعودة إلى الدوري المصري."

يُذكر أن كهربا غادر النادي الأهلي في الموسم الماضي وانتقل إلى الدوري الليبي، قبل أن يرحل إلى القادسية السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولم يمكث طويلًا مع الفريق.

وباتت عودة اللاعب إلى مصر قريبة، وسط توقعات بأن ينتقل إلى أحد أندية الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

كهربا القادسية الكويتي الغندور محمود كهربا

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

