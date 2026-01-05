تعرف على زي منتخب مصر في مواجهة بنين بثمن نهائي أمم أفريقيا

يخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب بنين في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وسيرتدي المنتخب المصري خلال لقاء اليوم القميص الأحمر، والشورت الأبيض والجوارب السوداء، فيما يظهر منتخب بنين بالـ زي الأصفر الكامل.

وتأتي المباراة في إطار صراع حاسم لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وكان منتخب مصر قد بلغ ثمن النهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، حصدها من فوزين وتعادل؛ حيث افتتح مشواره بالفوز على زيمبابوي بنتيجة (2-1)، ثم تغلب على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، قبل أن يختتم دور المجموعات بتعادل سلبي أمام أنجولا.